Pioggia di fondi per il Cloud fino al 7 maggio per entrare nel futuro dell’IA europea

Fino al 7 maggio è possibile presentare le domande per accedere a nuovi finanziamenti destinati al settore del Cloud, nell’ambito di un'iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questa misura fa parte di un insieme di progetti di interesse europeo dedicati al digitale, che si aggiungono a programmi già avviati nel campo dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori avanzati.

(Adnkronos) – L'iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), completa il trittico di Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo dedicati al settore digitale, affiancandosi ai programmi già avviati per l'Intelligenza Artificiale e i Semiconduttori Avanzati. L'obiettivo primario è la costruzione di una filiera europea capace di garantire indipendenza tecnologica attraverso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Dolcedo punta all’innovazione: il piccolo comune nel futuro dell’IADolcedo entra a pieno titolo nella rete ligure dell’innovazione tecnologica con un passo che potrebbe ridefinire il futuro del piccolo comune... Leggi anche: Repubblica: “Napoli, futuro blindato con Conte fino al 2027. Fumata bianca a maggio” L'incroyable épopée des ponts de Paris Temi più discussi: Pioggia di fondi per cinema e teatri: da Regione altri 6 milioni per le sale lombarde; Pioggia di fondi dalla Regione, 217 milioni ai Comuni: ecco chi incassa di più nel 2026; Pioggia di donazioni per i pompieri derubati; Arcore, pioggia di fondi dalla Regione: oltre 220mila euro per il Teatro Nuovo. Pioggia di fondi per il Cloud, fino al 7 maggio per entrare nel futuro dell'IA europeaIl MIMIT apre la selezione per i progetti IPCEI CIC focalizzati sulla creazione di un continuum di calcolo integrato tra cloud ed edge per rafforzare l'autonomia tecnologica dell'Unione Europea ... adnkronos.com Verona, nuovi fondi per famiglie e giovani: come verranno spesiVerona investe sul futuro: pioggia di fondi per giovani, sociale e nuove piste ciclabili del valore di 2 milioni di euro ... veronaoggi.it “Sentinella della pioggia “ di Tatiana De Rosnay . Un libro che racconta i segreti di una famiglia nella sua completezza sempre con pudore ma che ti invita nel prosieguo della lettura - facebook.com facebook Pioggia di insulti dopo Bosnia-Italia, moglie Bastoni costretta a limitare commenti social x.com