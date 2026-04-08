Pioggia di fondi per il Cloud fino al 7 maggio per entrare nel futuro dell’IA europea

Da webmagazine24.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 7 maggio è possibile presentare le domande per accedere a nuovi finanziamenti destinati al settore del Cloud, nell’ambito di un'iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questa misura fa parte di un insieme di progetti di interesse europeo dedicati al digitale, che si aggiungono a programmi già avviati nel campo dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori avanzati.

(Adnkronos) – L'iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), completa il trittico di Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo dedicati al settore digitale, affiancandosi ai programmi già avviati per l'Intelligenza Artificiale e i Semiconduttori Avanzati. L'obiettivo primario è la costruzione di una filiera europea capace di garantire indipendenza tecnologica attraverso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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