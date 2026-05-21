Una società attiva nel settore dei polimeri ha registrato un utile di circa 4 milioni di euro nell’ultimo esercizio. È stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione, composto da cinque esperti selezionati per guidare l’azienda nella sua strategia futura. La società affronta una fase di diminuzione del fatturato e si prepara a gestire questa sfida con il nuovo organo di governo. Restano da vedere come il nuovo management affronterà le prossime sfide commerciali e operative.

? Domande chiave Come farà il nuovo CdA a gestire la flessione del fatturato?. Chi sono i cinque esperti scelti per la nuova governance?. Perché l'azienda ha deciso di investire nei polimeri tecnici?. Come influenzeranno le tensioni geopolitiche i futuri profitti di Goldenplast?.? In Breve Fatturato di 36 milioni di euro con flessione del 10% rispetto all'anno precedente.. Nuovo Cd con Guido Cesarini, Gian Luca Gregori, Salvatore Giordano e Roberto Emili.. Investimento in nuovo impianto polimeri e capannone logistico di 2.100 metri quadrati.. Assunte 5 nuove unità lavorative con 350mila euro corrisposti in stipendi totali..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Goldenplast: utile a 4 milioni e nuovo Cd per la sfida dei polimeri

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