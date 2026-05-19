Ferrovie dello Stato | utile a 100 milioni e nuovo Collegio Sindacale

Le Ferrovie dello Stato hanno annunciato un utile netto di circa 100 milioni di euro. La società ha comunicato che i 99,8 milioni di euro saranno destinati a investimenti e copertura di debiti. Oggi è stato nominato il nuovo Collegio Sindacale, con tre membri che entreranno in carica. La composizione del collegio include professionisti con esperienze diverse, scelti per garantire un controllo più efficace sulla gestione aziendale. La nomina e l’impiego dei fondi sono stati ufficializzati attraverso una comunicazione ufficiale.

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