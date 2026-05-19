Ferrovie dello Stato | utile a 100 milioni e nuovo Collegio Sindacale
Le Ferrovie dello Stato hanno annunciato un utile netto di circa 100 milioni di euro. La società ha comunicato che i 99,8 milioni di euro saranno destinati a investimenti e copertura di debiti. Oggi è stato nominato il nuovo Collegio Sindacale, con tre membri che entreranno in carica. La composizione del collegio include professionisti con esperienze diverse, scelti per garantire un controllo più efficace sulla gestione aziendale. La nomina e l’impiego dei fondi sono stati ufficializzati attraverso una comunicazione ufficiale.
? Punti chiave Come verranno impiegati i 99,8 milioni di euro di utile netto?. Chi sono i nuovi membri del Collegio Sindacale nominati oggi?. Perché la gestione dei ricavi miliardari influenzerà il servizio passeggeri?. Come cambierà la manutenzione delle reti ferroviarie con questi nuovi investimenti?.? In Breve Entrate complessive a 17,254 miliardi di euro con EBITDA di 2,372 miliardi.. Utile netto consolidato di 30 milioni con 99,8 milioni destinati a nuovi investimenti.. Nuovo Collegio Sindacale guidato da Anna Maria Trippa, Andrea Collalti e Andrea Galli.. Mandato di vigilanza approvato il 19 maggio 2026 con scadenza esercizio 2028..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook
Sullo stesso argomento
Rimini Fiera, Ieg chiude il 2025 con utile da 23,2 milioni e nomina il nuovo Collegio sindacaleItalian Exhibition Group, società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, ha approvato...
Ferrovie dello Stato, ritorno all’utile e numeri record: 18 miliardi di investimenti trainati dal PNRRIl 2025 segna molto più di un ritorno all’utile per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: segna l’inizio di una nuova fase industriale, in cui la...
Ferrovie dello Stato Italiane approva il Bilancio 2025: utile di quasi 100 milioni di euroL’Assemblea degli Azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane, riunitasi oggi sotto la presidenza di Tommaso Tanzilli, ha approvato ... telenord.it
Gruppo FS, assemblea approva bilancio 2025 e nomina collegio sindacale(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha approvato il Bilancio 2025, per come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 2 aprile 2026. L'esercizio si è ch ... finanza.repubblica.it