Global Sumud Flotilla | in oltre 1.500 da Rifredi al centro per chiedere la liberazione di Bundu Salvetti e tutti gli altri FOTO - VIDEO
Ieri sera, più di 1.500 persone si sono radunate partendo da Rifredi e sono arrivate fino a piazza Indipendenza, attraversando le strade della città. La manifestazione aveva come obiettivo la richiesta di rilascio di alcuni attivisti e attiviste, tra cui Antonella Bundu e Dario Salvetti, fermati dalle forze israeliane in acque internazionali durante le operazioni della Global Sumud Flotilla. Le persone presenti hanno manifestato con numerosi cartelli e hanno partecipato a un corteo pacifico, documentato anche con fotografie e video.
Oltre 1.500 persone hanno sfilato ieri sera da Rifredi fino a piazza Indipendenza, per chiedere la liberazione di Antonella Bundu, Dario Salvetti e tutti gli attivisti e le attiviste della Global Sumud Flotilla fermati dalle forze israeliane in acque internazionali, “rapiti e trattenuti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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