Global Sumud Flotilla | in oltre 1.500 da Rifredi al centro per chiedere la liberazione di Bundu Salvetti e tutti gli altri FOTO - VIDEO

Ieri sera, più di 1.500 persone si sono radunate partendo da Rifredi e sono arrivate fino a piazza Indipendenza, attraversando le strade della città. La manifestazione aveva come obiettivo la richiesta di rilascio di alcuni attivisti e attiviste, tra cui Antonella Bundu e Dario Salvetti, fermati dalle forze israeliane in acque internazionali durante le operazioni della Global Sumud Flotilla. Le persone presenti hanno manifestato con numerosi cartelli e hanno partecipato a un corteo pacifico, documentato anche con fotografie e video.

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