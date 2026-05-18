Palestina la manifestazione di Firenze in solidarietà alla Global Sumud Flotilla VIDEO - FOTO

Da firenzetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, si è svolta una manifestazione in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, organizzata dall’assemblea per lo sciopero. Centinaia di partecipanti si sono radunate davanti a Palazzo Vecchio e hanno percorso le vie del centro storico fino a piazza Santo Spirito. La manifestazione è stata promossa in risposta al recente intervento israeliano contro la Flotilla avvenuto questa mattina, che ha portato a un nuovo blitz nella zona. La protesta è stata caratterizzata da un corteo che ha attraversato le principali strade della città.

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Dopo il nuovo blitz israeliano contro la Flotilla di questa mattina, Firenze scende in piazza. Il corteo, convocato dall'assemblea per lo sciopero a cui hanno partecipato centinaia di persone, è partito da Palazzo Vecchio diretto a piazza Santo Spirito, dopo aver attraversato il centro storico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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