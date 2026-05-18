Palestina la manifestazione di Firenze in solidarietà alla Global Sumud Flotilla VIDEO - FOTO
A Firenze, si è svolta una manifestazione in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, organizzata dall’assemblea per lo sciopero. Centinaia di partecipanti si sono radunate davanti a Palazzo Vecchio e hanno percorso le vie del centro storico fino a piazza Santo Spirito. La manifestazione è stata promossa in risposta al recente intervento israeliano contro la Flotilla avvenuto questa mattina, che ha portato a un nuovo blitz nella zona. La protesta è stata caratterizzata da un corteo che ha attraversato le principali strade della città.
Dopo il nuovo blitz israeliano contro la Flotilla di questa mattina, Firenze scende in piazza. Il corteo, convocato dall'assemblea per lo sciopero a cui hanno partecipato centinaia di persone, è partito da Palazzo Vecchio diretto a piazza Santo Spirito, dopo aver attraversato il centro storico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Migliaia alla manifestazione pro Pal a Massa: il video del corteo
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