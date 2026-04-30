In migliaia in piazza a Torino per la Global Sumud Flotilla poi il corteo per la città | Siamo l' equipaggio di terra blocchiamo tutto | Foto e video

Migliaia di persone si sono radunate in piazza a Torino per partecipare alla Global Sumud Flotilla, in un corteo che si è poi esteso per le vie della città. Dopo circa due ore di marcia pacifica, il gruppo ha attraversato corso Giulio Cesare, corso Brescia e lunga Dora Savona, dirigendosi verso corso San Maurizio. Il serpentone, formato da centinaia di partecipanti, si è fermato all’incrocio tra via Rossini e via Verdi.