In migliaia in piazza a Torino per la Global Sumud Flotilla poi il corteo per la città | Siamo l' equipaggio di terra blocchiamo tutto | Foto e video
Migliaia di persone si sono radunate in piazza a Torino per partecipare alla Global Sumud Flotilla, in un corteo che si è poi esteso per le vie della città. Dopo circa due ore di marcia pacifica, il gruppo ha attraversato corso Giulio Cesare, corso Brescia e lunga Dora Savona, dirigendosi verso corso San Maurizio. Il serpentone, formato da centinaia di partecipanti, si è fermato all’incrocio tra via Rossini e via Verdi.
Aggiornamento delle 21.20 — Dopo circa due ore di corteo pacifico, che ha attraversato corso Giulio Cesare, corso Brescia e lungo Dora Savona in direzione corso San Maurizio, il serpentone formato ancora da centinaia di persone ha raggiunto via Rossini, all’incrocio con via Verdi. Una breve sosta.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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