Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani sono tornati in Italia dopo essere stati a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, intercettata dagli israeliani. Carotenuto ha riferito che, durante l’azione, erano presenti soldati con i mitra spianati e che l’equipaggio aveva le mani alzate. Ha inoltre menzionato persone bendate, con fratture, traumi cranici, casi di violenza sessuale e anziani torturati. Sono i primi membri dell’equipaggio a fare ritorno nel paese.

Intanto, l'organizzazione ha ricevuto conferma ufficiale in merito al rilascio di tutti i 430 attivisti della Global Sumud Flotilla e della Freedom Flotilla Coalition, precedentemente reclusi nel centro di detenzione di Ktziot. I volontari si trovano attualmente in viaggio verso i punti d'imbarco per l'espulsione dal Paese. «Non ho visto il video di Ben Gvir, non avevo strumenti per vederlo» ha aggiunto il deputato riferendosi al video girato nel porto di Ashdod e pubblicato sugli account ufficiali dello stesso ministro israeliano davanti agli attivisti inginocchiati a terra, con i polsi legati e gli occhi bendati mentre lui li deride. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Global Sumud Flotilla, il deputato M5S Dario Carotenuto è rientrato in Italia: «Erano con i mitra spianati contro di noi, avevamo le mani alzate. C'erano persone bendate, chi con delle fratture, traumi cranici, violenza sessuale, anziani torturati»

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