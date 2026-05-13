Un deputato del Movimento 5 Stelle si imbarcherà sulla Flotilla. Si tratta di Dario Carotenuto, parlamentare di 48 anni, originario di Napoli e padre di un bambino. Questa sera ha preso un volo da Roma verso Istanbul con l’intento di partecipare alla missione. È l’unico rappresentante del Parlamento che prenderà parte alla spedizione via mare.

Alla fine un parlamentare si imbarcherà. Dario Carotenuto, deputato dei Cinque Stelle, napoletano di 48 anni, papà di un bimbo, è partito stasera in aereo da Roma per Istanbul, con l’obiettivo di salire sulla Flotilla. “Ho deciso lunedì, perché trovo insopportabile quanto sta accadendo a Gaza” dice a il Fatto quotidiano poco prima di partire. Ma prima di prenotare il volo ha comunque sentito i responsabili della Flotilla. “ Ho chiesto se potevo essere utile o se invece rischiavo di essere d’intralcio – spiega – Mi hanno risposto che gli sarei stato certamente utile”. Così ecco il viaggio per raggiungere la missione. Una scelta dietro a cui c’è un’altra miccia, aggiunge il deputato: “Ha influito anche la circostanza che l’ultimo sequestro di imbarcazioni da parte della Marina israeliana sia stato fatto in Europa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, si imbarcherà anche il deputato M5s Dario Carotenuto: sarà l’unico parlamentare a bordo

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