Global sumud flotilla | i 29 italiani vengono espulsi da Israele indignazione per l’infima azione di quel ministro Iniziate nella notte le procedure

Nella notte italiana sono iniziate le procedure di espulsione di 29 italiani coinvolti in una flottiglia internazionale. Tra loro c’è anche una persona originaria di una città del sud. La vicenda ha suscitato reazioni di sdegno per le modalità adottate dal governo israeliano, considerata da molti ingiuste e sproporzionate. Il rientro in Italia è atteso in queste ore, mentre gli attivisti a bordo di una delle navi continuano a seguire gli sviluppi della situazione.

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