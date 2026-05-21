Global sumud flotilla | i 29 italiani vengono espulsi da Israele indignazione per l’infima azione di quel ministro Iniziate nella notte le procedure
Nella notte italiana sono iniziate le procedure di espulsione di 29 italiani coinvolti in una flottiglia internazionale. Tra loro c’è anche una persona originaria di una città del sud. La vicenda ha suscitato reazioni di sdegno per le modalità adottate dal governo israeliano, considerata da molti ingiuste e sproporzionate. Il rientro in Italia è atteso in queste ore, mentre gli attivisti a bordo di una delle navi continuano a seguire gli sviluppi della situazione.
Hanno preso il via nella notte italiana le operazioni di espulsione dei 29 italiani. Nel nostro Paese c’è attesa per il rientro, fra gli attivisti a bordo di una nave della Global sumud flotilla anche la barese Simona Losito. Sono usciti da Isarele ieri un parlamentare e un giornalista, nelle scorse ore sarà la volta degli altri. Hanno suscitato indignazione internazionale le azioni sconsiderate del ministro italiano Ben-Gvir nei confronti degli attivisti. Una parola del presidente Mattarella sintetizza tutto: “infimo”. L'articolo Global sumud flotilla: i 29 italiani vengono espulsi da Israele, indignazione per l’infima azione di quel ministro Iniziate nella notte le procedure proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Global Sumud Flotilla, il video degli attivisti italiani registrato in caso di fermo
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