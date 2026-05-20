Martedì sera, il Ministero degli Esteri israeliano ha comunicato che la Marina ha intercettato la «Global Sumud Flotilla», un gruppo di imbarcazioni dirette a Gaza. Tutte le navi sono state fermate e gli attivisti a bordo sono stati arrestati. Successivamente, sono stati avviati i processi di rimpatrio in Israele degli individui coinvolti. La flottiglia era partita con l’obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza, ma le autorità israeliane hanno bloccato le imbarcazioni prima del loro arrivo.

La Marina israeliana intercetta la flottiglia diretta a Gaza e arresta centinaia di attivisti. Washington impone sanzioni contro presunti sostenitori di Hamas e denuncia l’uso delle missioni umanitarie come strumento di propaganda politica e raccolta fondi internazionale. Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato martedì sera che la Marina israeliana ha completato l’intercettazione della «Global Sumud Flotilla» diretta verso Gaza e che tutti gli attivisti presenti a bordo sono stati arrestati e saranno rimpatriati in Israele. Nel frattempo, sui social continuano a circolare immagini e video che mostrano i partecipanti alla flottiglia sfondare e abbracciare dopo il trasferimento sulle navi israeliane. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Global Sumud Flotilla fermata da Israele: bloccate tutte le imbarcazioni dirette a Gaza

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La Global sumud flotilla è stata fermata in acque internazionali

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