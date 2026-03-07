Iran pronta a salpare un’altra portaerei Usa | Trump alza la pressione su Teheran

Il Pentagono sta schierando una portaerei americana verso il Golfo Persico, in risposta alle tensioni con l’Iran. La mossa segue un aumento delle attività militari nella regione, con il governo statunitense che intende rafforzare la presenza militare. Donald Trump ha annunciato la decisione di alzare la pressione su Teheran, mentre le forze statunitensi si preparano a nuove eventualità.

La guerra con l’Iran entra in una nuova fase e il Pentagono prepara rinforzi. Mentre Donald Trump continua a parlare di possibile “resa incondizionata” di Teheran, negli ambienti militari statunitensi si moltiplicano le indiscrezioni su un rafforzamento della presenza navale nel Mediterraneo e nel Golfo. L’obiettivo è sostenere il ritmo delle operazioni militari che da giorni coinvolgono infrastrutture e obiettivi strategici iraniani. Il segnale più forte riguarda la possibile partenza della portaerei nucleare Bush, che potrebbe lasciare nei prossimi giorni la base di Norfolk, in Virginia, diretta verso il Mediterraneo. Se la nave venisse effettivamente schierata, gli strike group della US Navy presenti nell’area diventerebbero tre, aumentando in modo significativo la capacità offensiva degli Stati Uniti nel conflitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

