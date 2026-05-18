Le tensioni tra gli Stati Uniti e Cuba si intensificano con la minaccia di attacchi tramite droni provenienti dall'isola e la possibilità di un arresto nei confronti di Raúl Castro. Le autorità statunitensi hanno segnalato che l'arsenale di droni potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale, anche se non sono stati ancora definiti i passaggi formali per un'eventuale arresto dell'ex leader cubano. Intanto, le fonti ufficiali stanno valutando le prossime mosse in risposta a queste minacce.

? Punti chiave Come può l'arsenale di droni giustificare un'invasione statunitense?. Chi autorizzerà la richiesta formale di arresto per Raúl Castro?. Perché Washington sta aumentando la pressione militare su Guantanamo?. Quali saranno le conseguenze geopolitiche di un conflitto nei Caraibi?.? In Breve Washington segnala presenza di 300 droni pronti all'attacco contro la base di Guantanamo.. Possibile richiesta formale di arresto per Raúl Castro entro circa due giorni.. Rischio destabilizzazione militare e politica dell'intero quadrante caribico.. Washington accusa Cuba di pianificare un attacco contro la base di Guantanamo, alimentando il timore di un rapido scivolamento verso un conflitto militare nell’area caraibica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensione USA-Cuba: minaccia droni e possibile arresto di Raúl Castro

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