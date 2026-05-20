Groenlandia tensioni con gli USA | il Premier teme pressioni geopolitiche

Le tensioni tra la Groenlandia e gli Stati Uniti sono salite in seguito all'apertura di un nuovo consolato nel territorio. Il governo locale ha espresso preoccupazione riguardo alle possibili pressioni esterne sulla propria sovranità, temendo anche un incremento delle attività militari statunitensi nella regione. La questione riguarda la presenza di basi e installazioni militari, oltre alle implicazioni di un possibile intervento statunitense in caso di crisi. Le discussioni si concentrano sulle implicazioni di queste mosse sul controllo e sull'autonomia della Groenlandia.

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