Gli Stati Uniti hanno formalmente incriminato l’ex presidente cubano Raúl Castro, segnando un nuovo passo nella campagna di pressioni avviata dall’amministrazione di Donald Trump contro il governo socialista dell’isola. Questa azione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra Washington e L’Avana, con il governo statunitense che ha anche emesso un ultimatum e ha manifestato il timore di un possibile confronto militare nelle regioni caraibiche.

Gli Stati Uniti hanno incriminato l’ex presidente cubano Raúl Castro. Si tratta dell’ultimo attacco nella campagna di pressione che l’amministrazione di Donald Trump sta conducendo da mesi contro il governo socialista dell’isola caraibica. Castro è stato accusato per il suo presunto ruolo nell’abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei gestiti dal gruppo di esuli con sede a Miami Brothers to the Rescue. All’epoca Castro era Ministro della Difesa. (ANSA FOTO) – Notizie.com L’inasprimento militare e diplomatico di queste settimane risponde a una precisa linea geopolitica della Casa Bianca, che mira a chiudere definitivamente i conti con il governo socialista dell’isola. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Gli Usa incriminano Raúl Castro e stringono la morsa su Cuba: l’ultimatum di Trump e lo spettro di uno scontro militare nei Caraibi

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