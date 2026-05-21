Gli USA incriminano l’ex presidente cubano Raúl Castro

Da periodicodaily.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità statunitensi hanno formalmente incriminato l’ex presidente cubano Raúl Castro, accusandolo di omicidio. La notifica delle accuse arriva in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e Cuba, che si trova in una fase di instabilità economica dopo che l’amministrazione precedente ha rafforzato le restrizioni sulle importazioni di carburante. La situazione politica ed economica dell’isola resta complessa, con le restrizioni statunitensi che continuano a influenzare la vita quotidiana e le dinamiche interne del paese.

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. È accusato di omicidio. Cuba si trova in gravi difficoltà da quando l’amministrazione Trump ha imposto un blocco sulle importazioni di carburante. Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato che gli USA hanno incriminato l’ex presidente cubano Raúl Castro. L’atto d’accusa è stato depositato presso un tribunale federale di Miami e, secondo i documenti del tribunale, le accuse includono un capo d’imputazione per cospirazione finalizzata all’uccisione di cittadini statunitensi, quattro capi d’imputazione per omicidio e due capi d’imputazione per distruzione di aeromobili.... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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