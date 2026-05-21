Le autorità statunitensi hanno formalmente incriminato l’ex presidente cubano Raúl Castro, accusandolo di omicidio. La notifica delle accuse arriva in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e Cuba, che si trova in una fase di instabilità economica dopo che l’amministrazione precedente ha rafforzato le restrizioni sulle importazioni di carburante. La situazione politica ed economica dell’isola resta complessa, con le restrizioni statunitensi che continuano a influenzare la vita quotidiana e le dinamiche interne del paese.

. È accusato di omicidio. Cuba si trova in gravi difficoltà da quando l’amministrazione Trump ha imposto un blocco sulle importazioni di carburante. Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato che gli USA hanno incriminato l’ex presidente cubano Raúl Castro. L’atto d’accusa è stato depositato presso un tribunale federale di Miami e, secondo i documenti del tribunale, le accuse includono un capo d’imputazione per cospirazione finalizzata all’uccisione di cittadini statunitensi, quattro capi d’imputazione per omicidio e due capi d’imputazione per distruzione di aeromobili.... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Gli USA incriminano l’ex presidente cubano Raúl Castro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

US indicts former Cuban President Raúl Castro

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cuba, gli Usa incriminano Raul Castro. Trump: “Libereremo l’isola”

Gli Usa incriminano Raul Castro. Trump: "Stiamo liberando Cuba"Il Presidente degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti: "Stiamo liberando Cuba".

Gli Usa ci riprovano: incriminano l'ex presidente cubano Raul Castro È lo stesso schema del Venezuela Le accuse per l'abbattimento di due aerei nel 1996 fa salire bruscamente la pressione americana sull'isola Per Trump, Cuba si deve aspettare una nuova x.com

Cuba, gli Usa incriminano Raul Castro. Trump: Libereremo l'isolaLibereremo Cuba. L'amministrazione di Donald Trump ha incriminato l'ex presidente cubano Raul Castro in relazione dell'abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili appartenenti all'organizza ... adnkronos.com

Cuba, gli Usa incriminano l’ex presidente Raul CastroL’offensiva americana contro Cuba si fa ancora più pressante. Il Dipartimento americano di Giustizia ha incriminato Raul Castro, 94anni, ex presidente cubano, fratello di Fidel (morto nel 2016). L’ipo ... ilsole24ore.com