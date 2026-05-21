Gli studenti delle scuole ridisegnano il futuro della Valtellina

Gli studenti di tre istituti comprensivi nella Valtellina stanno lavorando a 95 progetti diversi, coinvolgendo 420 alunni e 54 insegnanti. Le scuole coinvolte sono Paesi Retici, Sondrio Centro e Paesi Orobici, che hanno organizzato attività e iniziative per ridisegnare il futuro del territorio. In totale, sono 23 le classi impegnate in questa attività, che mira a coinvolgere i giovani nel pensare e costruire il domani della zona.

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