Cultura della legalità i Carabinieri incontrano gli studenti delle scuole del territorio irpino

I Carabinieri della provincia di Avellino continuano a organizzare incontri con gli studenti delle scuole locali, nell’ambito delle attività di prevenzione e di prossimità. Questi incontri sono rivolti alle giovani generazioni e mirano a diffondere informazioni sulla legalità, sulla sicurezza e sui rischi legati a comportamenti impropri. L’obiettivo è rafforzare il rapporto di fiducia tra le forze dell’ordine e i giovani, attraverso conversazioni dirette e informative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nell’ambito delle attività di prossimità e prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, proseguono in Irpinia gli incontri informativi rivolti alle giovani generazioni e finalizzati a rafforzare la sicurezza, la consapevolezza dei rischi e il rapporto di fiducia tra.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate “Cultura della Legalità”, Carabinieri e Aci incontrano gli studentiNell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, unitamente ai rappresentanti dell’ACI Avellino,... Bagnoli Irpino, Carabinieri incontrano gli studenti sulla legalitàIncontro tra i Carabinieri e gli studenti dell’ITI “Rinaldo d’Aquino”: focus su cultura della legalità, uso consapevole del web e prevenzione delle... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La diffusione della cultura della Legalità: il 6 maggio un convegno promosso dall’Ordine dei Commercialisti e dalla Camera di Commercio di Modena; Insieme contro le mafie | maggio 2026; Cultura della legalità, i bambini fanno visita ai carabinieri; Cultura della legalità - Montecassiano, si è concluso con successo il ciclo di incontri nelle scuole. La cultura della legalità fa tappa a Taino: l’impegno antimafia raccontato dai protagonistiVenerdì 22 maggio il Centro dell'Olmo ospita l'evento conclusivo del ciclo di incontri sulla legalità con la testimonianza dell'imprenditore Santi Palazzolo e il magistrato Annalisa Palomba ... varesenews.it La Polizia a teatro insieme ai giovanissimi per promuovere la cultura della legalitàRiparte dal Cine Teatro Pax la seconda edizione di Percorsi di Legalità, progetto promosso dalla Polizia di Stato e organizzato dalla Questura di Como nell’ambito delle iniziative itineranti per ... laprovinciadicomo.it «Rispettiamo gli Invincibili» – «Per la cultura della donazione campagne più efficaci» – «Conacchie da educare» – «Monopattinisti, anche i genitori in campo» - facebook.com facebook Egregio Presidente Buttafuoco, Le scrivo perché le Sue recenti dichiarazioni sulla Biennale come "giardino di pace" e spazio di "libertà assoluta" meritano un’analisi che vada oltre la vuota suggestione letteraria, della quale lei è senza dubbio un maestro, per x.com