stati uniti un tribunale sospende le sanzioni di trump a francesca albanese

Un tribunale distrettuale di Washington ha deciso di sospendere le sanzioni imposte dall’amministrazione statunitense durante l’ultimo mandato contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi. La decisione riguarda le misure adottate in passato dall’amministrazione Trump e riguarda specificamente le restrizioni messe in atto nei confronti della funzionaria. La sospensione avviene prima di eventuali ulteriori decisioni giudiziarie o politiche.

Un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Washington ha sospeso le sanzioni che l’amministrazione americana di Donald Trump aveva imposto a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi. Il giudice è Richard Leon, secondo cui le sanzioni che si stanno cercando di imporre potrebbero costituire una violazione dei diritti garantiti dal primo emendamento ad Albanese e ai membri della sua famiglia. In una causa depositata a febbraio presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Washington, il marito di Albanese e il loro figlio minorenne hanno descritto il grave impatto che tali sanzioni hanno avuto sulla vita e sul lavoro della famiglia, inclusa la possibilità di accedere alla loro abitazione nella capitale federale.🔗 Leggi su Lapresse.it

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