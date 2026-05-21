Gli scienziati risolvono un mistero di 320 milioni di anni | l'evoluzione degli osteodermi ha cambiato l'armatura dermica dei rettili

Un team di scienziati australiani ha condotto uno studio che analizza 320 milioni di anni di evoluzione degli osteodermi, le placche ossee che si trovano nella pelle di diversi rettili e altri animali. La ricerca si concentra sulla trasformazione di queste strutture nel corso di milioni di anni e sulla loro presenza nel passato di queste creature. I risultati forniscono nuove informazioni sull’evoluzione dell’armatura dermica e sui cambiamenti nelle caratteristiche di queste placche nel tempo.

Uno studio australiano ha ricostruito 320 milioni di anni di evoluzione degli osteodermi, placche ossee della pelle presenti in vari animali. Analizzando 643 specie, i ricercatori hanno scoperto che queste strutture si sono evolute più volte in modo indipendente nei rettili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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