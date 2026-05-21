Gli eroi della sicurezza | Premio a due agenti che salvarono un anziano

Due agenti sono stati premiati per aver salvato un anziano in situazione di emergenza. L’evento ha visto protagonisti questi agenti che, intervenuti prontamente, hanno garantito la sicurezza di una persona in difficoltà. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, celebrando l’impegno e la dedizione dimostrati durante l’intervento. La premiazione ha voluto riconoscere pubblicamente il valore di chi, con professionalità e determinazione, mette a disposizione della comunità il proprio lavoro.

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Onori al coraggio che salva vite e tutela la sicurezza. Ma onori anche alla dedizione al servizio, alla fedeltà a quella promessa fatta di mettersi a disposizione della comunità, senza risparmiarsi in professionalità e determinazione. Emozioni ed orgoglio ieri, per il premio a due agenti della Polizia stradale di Montecatini Terme per aver prestato soccorso ad un anziano straniero che camminava in autostrada in stato confusionale. Una premiazione avvenuta in un contesto di emozioni. L’undicesima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Porcari in Toscana, ha visto ieri, prima del via, le tradizionali premiazioni degli " Eroi della Sicurezza ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli eroi della sicurezza: "Premio a due agenti che salvarono un anziano" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Over 50 Missions, 11 Heroes: Pakistani Police on the Frontlines of Global Peace. February 06 Sullo stesso argomento Leggi anche: Gli encomi agli ’eroi per caso’. Salvarono dalla morte un 62enne: "Il suo sorriso il premio più grande" Giro d’Italia: premiati gli eroi che salvarono un tir sull’A14?? Punti chiave Come ha fatto un poliziotto a spostare un tir in corsia? Chi sono gli operatori che hanno evitato il crollo a Petacciato? Cosa è... Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato celebrano gli Eroi della Sicurezza al Giro d’ItaliaLe premiazioni degli Eroi della Sicurezza accompagnano anche quest’anno le tappe del Giro d’Italia e coinvolgono complessivamente 18 operatori della Polizia Stradale e 124 dipendenti di Autostrade p ... affaritaliani.it Chieti, premio speciale per gli Eroi della SicurezzaSul palco dell’8a tappa del Giro d’Italia premiati gli agenti della Polizia Stradale e la delegazione dei 100 eroi della frana di Petacciato ... abruzzonews.eu