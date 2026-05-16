Giro d’Italia | premiati gli eroi che salvarono un tir sull’A14

Durante il Giro d’Italia, sono stati premiati alcuni operatori che hanno agito prontamente per gestire situazioni di emergenza lungo il percorso. In particolare, un poliziotto è riuscito a spostare un tir in corsia, mentre altri operatori hanno evitato il crollo di un ponte a Petacciato. Questi interventi sono stati fondamentali per garantire la sicurezza dei partecipanti e di chi si trovava nelle zone interessate. Le operazioni sono state riconosciute ufficialmente durante una cerimonia dedicata.

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