Giro d’Italia | premiati gli eroi che salvarono un tir sull’A14
Durante il Giro d’Italia, sono stati premiati alcuni operatori che hanno agito prontamente per gestire situazioni di emergenza lungo il percorso. In particolare, un poliziotto è riuscito a spostare un tir in corsia, mentre altri operatori hanno evitato il crollo di un ponte a Petacciato. Questi interventi sono stati fondamentali per garantire la sicurezza dei partecipanti e di chi si trovava nelle zone interessate. Le operazioni sono state riconosciute ufficialmente durante una cerimonia dedicata.
?? Punti chiave Come ha fatto un poliziotto a spostare un tir in corsia? Chi sono gli operatori che hanno evitato il crollo a Petacciato? Cosa è successo esattamente al camionista sulla carreggiata dell'A14? Come sono stati coordinati i cento operatori per la frana??? In Breve Premio Eroi della sicurezza quindicesima edizione a Chieti con Aspi e Polizia di Stato. Operatori Aspi premiati per gestione frana di Petacciato avvenuta il 7 aprile. Task force di 100 operatori e 40 mezzi ha riaperto . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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