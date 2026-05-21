Gli Emirati non frenano gli investimenti in Italia Il bilancio di Bozzetti Investopia
Gli Emirati continuano a mantenere forte l'interesse per gli investimenti in Italia, senza mostrare segnali di rallentamento. Secondo i dati pubblicati da Bozzetti di Investopia, le relazioni economiche tra le due nazioni restano attive e in crescita, nonostante alcune tensioni politiche o commerciali. Le aziende emiratine continuano a proporre progetti e accordi nel nostro Paese, confermando una presenza stabile e orientata a consolidare partnership nel settore immobiliare, finanziario e manifatturiero. La dinamica appare quindi invariata, con le imprese negli Emirati che non arretrano di fronte alle sfide.
Costruire ponti, quando invece si tenta in tutti i modi di farli saltare. Una missione decisamente ambiziosa quella portata avanti da Giovanni Bozzetti, fondatore e organizzatore di Investopia Milan, il forum internazionale nato negli Emirati per mettere in contatto investitori, istituzioni e imprese italiane ed emiratine, giunto alla sua quarta edizione, conclusosi con successo la scorsa settimana, presso il Palazzo Mezzanotte di Milano. All’appuntamento di quest’anno hanno partecipato, tra gli altri, i ministri Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento unitamente al presidente del Senato, Ignazio La Russa, unitamente ai ministri degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla bin Touq Al Marri e Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan. 🔗 Leggi su Formiche.net
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