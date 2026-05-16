Investopia Bozzetti Efg Consulting | Italia ed Emirati possono costruire futuro insieme su amicizia e fiducia reciproca
Investopia ha ospitato un evento nel quale un rappresentante di una società di consulenza ha affermato che Italia ed Emirati Arabi Uniti hanno la possibilità di collaborare creando un futuro basato sulla fiducia e sull'amicizia reciproca. La discussione si è svolta a Milano il 15 maggio, in un contesto caratterizzato da tensioni internazionali e sfide globali. Durante l'incontro sono stati trattati temi relativi alle relazioni bilaterali e alle opportunità di cooperazione tra i due paesi.
Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - "Viviamo una fase complessa della storia contemporanea tra tensioni nel Golfo, trasformazioni globali, sfide energetiche che stanno ridisegnando gli equilibri mondiali, ma è proprio in questo momento che si vede il vero valore delle partnership e il fatto che il primo grande evento degli Emirati Arabi Uniti in Italia dopo l'inizio della crisi regionale sia proprio Investopia a Milano rappresenta un segnale forte, un segnale di fiducia, di amicizia tra i nostri Paesi". Così il presidente Efg Consulting, Giovanni Bozzetti, ha aperto i lavori di Investopia, l'evento nato negli Emirati Arabi Uniti con l'obiettivo di connettere la comunità globale degli investitori alle nuove opportunità di crescita, in corso a Milano, a Palazzo Mezzanotte. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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