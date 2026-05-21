È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per circa 8.000 dipendenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e di Equitalia Giustizia. Tra le novità, sono previsti aumenti salariali fino a 210 euro per alcuni lavoratori. La firma riguarda i contratti di lavoro di questa categoria, coinvolgendo dipendenti di diverse aree e livelli. L’accordo si applica a tutte le persone che operano all’interno delle due organizzazioni.

È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli oltre 8mila dipendenti dell’Agenzia Entrate-Riscossione ed Equitalia Giustizia. L’intesa, sottoscritta da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, riguarda il periodo compreso tra gennaio 2025 e gennaio 2027 e introduce sia aumenti economici sia nuove misure legate all’organizzazione del lavoro. Tra gli interventi previsti ci sono incrementi salariali medi da 210 euro mensili, il pagamento degli arretrati maturati dal gennaio 2025 e un premio aziendale che, per alcuni livelli, potrà arrivare a quasi 2.700 euro. Accanto alla parte economica, il rinnovo introduce anche novità sul fronte della flessibilità, dello smart working e della riduzione dell’orario di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Agenzia delle Entrate Riscossione, aumenti fino a 210 euro per 8mila lavoratori

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