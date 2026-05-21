Durante un'azione di protesta, alcuni attivisti sono stati coinvolti in scontri con le forze dell'ordine. Uno di loro ha riferito di aver subito colpi e di aver visto altri manifestanti con evidenti ferite, come fratture alle braccia e alle costole. Alcuni sono stati trovati con le manette e catene alle caviglie, mentre altri hanno raccontato di essere stati picchiati durante le operazioni di controllo. La vicenda coinvolge più persone e numerose testimonianze confermano traumi e restrizioni fisiche.

« Io ho preso le botte, Dario Carotenuto ha preso le botte, altri hanno preso più botte di noi. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole. Quasi tutti quelli che passavano per il container di ingresso venivano picchiati e sentivamo le grida dall’esterno. Anche gli abbordaggi sono stati molto più violenti che in passato». E’ la testimonianza del giornalista del Fatto Alessandro Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano. Mantovani racconta che anche a lui e Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all’aeroporto di Ben Gurion.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gli attivisti della Flotilla. Mantovani: "Noi picchiati, con le manette e le catene alle caviglie"

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