Governo Meloni attivisti della Flotilla ancora in cella | in Aula con le catene La premier vola in Armenia | news in diretta

Attivisti della Flotilla sono ancora in carcere e si sono presentati in aula con le catene al collo. Nel frattempo, la premier ha lasciato il Paese per partecipare a un vertice della Comunità politica europea in Armenia. Dopo le recenti vicende legate al caso Minetti e al sequestro della nave, l’attenzione resta alta su queste situazioni. Le notizie di oggi si concentrano su questi eventi e sui movimenti del governo.