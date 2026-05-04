Governo Meloni attivisti della Flotilla ancora in cella | in Aula con le catene La premier vola in Armenia | news in diretta
Attivisti della Flotilla sono ancora in carcere e si sono presentati in aula con le catene al collo. Nel frattempo, la premier ha lasciato il Paese per partecipare a un vertice della Comunità politica europea in Armenia. Dopo le recenti vicende legate al caso Minetti e al sequestro della nave, l’attenzione resta alta su queste situazioni. Le notizie di oggi si concentrano su questi eventi e sui movimenti del governo.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il caso Minetti e il sequestro della Flotilla. La premier vola in Armenia per il vertice della Cpe. Restano in carcere i due attivisti sequestrati da Israele. I due sono apparsi in Aula con catene alle mani e ai piedi. Tutti gli aggiornamenti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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