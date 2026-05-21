Due membri di una delle navi della Flotilla, un deputato e un giornalista, sono tornati in Italia dopo essere stati coinvolti in un episodio di repressione. Entrambi hanno dichiarato di essere stati picchiati e di aver subito l’applicazione di manette e catene alle caviglie durante l’intervento delle forze israeliane. La loro presenza a bordo della nave risale all’intercettazione avvenuta nel corso di una missione internazionale, e ora si trovano di nuovo nel paese, pronti a raccontare quanto accaduto.

Il deputato del M5S Dario Carotenuto ed il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della Flotilla intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati, all’aeroporto di Fiumicino, da un volo di linea da Atene, accolti, tra gli altri, con abbracci, dai deputati Arturo Scotto (Pd) e del M5S, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina Dorso. Presenti anche la mamma di Mantovani, Maria Gabriella, la vice Direttrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, e l’attivista Tony La Piccirella. « Io ho preso le botte, Dario Carotenuto ha preso le botte, altri hanno preso più botte di noi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gli attivisti della Flotilla. Mantovani e Carotenuto: "Noi picchiati, con le manette e le catene alle caviglie"

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