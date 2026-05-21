Il senatore degli Stati Uniti ha affermato che gli americani non condividono il punto di vista dell'ex presidente riguardo a diverse questioni, tra cui l'Europa. Durante un'intervista, ha spiegato che la percezione pubblica e le opinioni degli americani su questi temi si discostano da quelle espresse dall'ex mandatario. La conversazione si è concentrata su vari argomenti di politica internazionale e relazioni tra gli Stati Uniti e altri paesi. Nessuna ulteriore analisi o commento è stato fornito in questa dichiarazione.

Sull'Europa e su molte altre cose, ha raccontato il senatore statunitense a Francesco Costa nel nuovo episodio di Wilson, registrato dal vivo al Salone del libro di Torino Sabato scorso Bernie Sanders, uno dei politici statunitensi più noti e un riferimento per la corrente più progressista del partito Democratico, è stato in Italia al Salone del libro di Torino, dove è stato intervistato dal direttore del Post, Francesco Costa, in un incontro atteso e partecipato. Dal 2024 Costa è anche il curatore della sezione Informazione del Salone. Senatore indipendente eletto in Vermont che da anni collabora e milita e si candida con il Partito Democratico, Bernie Sanders ha 84 anni e nella sua lunga carriera ha scritto diversi libri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli americani non la pensano come Trump, dice Sanders

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