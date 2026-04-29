Dopo vent’anni dall’uscita del primo film, torna nelle sale Il Diavolo veste Prada 2, con la protagonista che si trova in economia e il giornalismo che fatica. La figura di Miranda, interpretata da un’attrice nota, mantiene il suo carattere forte e deciso. Un commento recente ha paragonato il suo stile a quello di un noto imprenditore politico, sottolineando come dica ciò che gli altri pensano senza filtri.

Questo articolo è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Nel frattempo Andy Sachs, che quel mondo lo aveva lasciato buttando il telefono in una fontana a Parigi, si ritrova a doverci tornare. Ha perso il lavoro – il giornalismo d’inchiesta non è immune alla crisi, il mondo è cambiato per tutti – e quando arriva una posizione a Runway in cui potrebbe davvero fare qualcosa, decide che è il momento di ricomparire. Insomma, non vuole vendere l’anima, ma fare una scelta adulta. Che poi è quello che ci diciamo tutti quando torniamo a fare una cosa che avevamo giurato di non fare mai più. Vent’anni dopo, lo sanno anche i muri, **Il Diavolo veste Prada 2 **arriva nelle sale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Meryl Streep e Il Diavolo veste Prada 2: «Miranda piace perché è come Trump: dice quello che gli altri pensano in silenzio»

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