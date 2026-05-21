Durante una diretta streaming trasmessa su YouTube e sui portali di un gruppo editoriale multilingue, Giuseppe Ingoglia ha commentato il ruolo del doppiaggio nel cinema, affermando che ha contribuito a creare la magia delle pellicole. Ha inoltre parlato di Sandokan, che considera più moderno rispetto alle versioni precedenti, anche se meno legato alle emozioni dell’infanzia. La conversazione ha coinvolto anche aspetti legati alla trasformazione del doppiaggio nel tempo e alla sua influenza sulla percezione dei personaggi.

Una lunga diretta streaming, trasmessa su YouTube e sui portali del gruppo editoriale multilingue collegato a “La Prima Pagina” e alle sue piattaforme internazionali, ha ospitato un confronto acceso e ricco di spunti sul linguaggio, il doppiaggio e l’evoluzione della comunicazione audiovisiva contemporanea. Protagonista dell’incontro è stato l’attore e doppiatore Giuseppe Ingoglia. Fin dai primi minuti, la conversazione si è concentrata sul valore della voce e sulla sua capacità di attraversare culture e confini. Ingoglia ha raccontato la propria esperienza professionale nel mondo del doppiaggio, soffermandosi sull’importanza della “pulizia della voce”, della dizione e del controllo del tono, elementi che – ha spiegato – sono fondamentali per rendere credibile un’interpretazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Giuseppe Ingoglia: “Il doppiaggio ha costruito la magia del cinema. Sandokan? Più moderno, ma meno legato all’infanzia”

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