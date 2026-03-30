L’Unione Europea cerca di rafforzare le proprie capacità di intelligence, ma ancora non ha stabilito un sistema condiviso di scambio di informazioni tra gli Stati membri. Nel settore dell’intelligence, la fiducia tra le nazioni è limitata, e ogni paese mantiene per sé dati considerati più utili, spesso senza condividere l’intera gamma di informazioni raccolte.

Nel mondo dell’intelligence la fiducia è merce rara. Nessun Paese condivide davvero tutto e ogni servizio tiene per sé ciò che vale di più: l’informazione grezza o sofisticata da cui dipende la capacità di decidere in autonomia. L’Unione europea, pur essendo il blocco politico-economico più integrato al mondo, non ha mai avuto un vero sistema d’intelligence comune. Così accade che Francia, Germania e Italia comunichino più rapidamente e con maggiore fiducia con gli Stati Uniti che non tra loro. La cooperazione esiste, ma è episodica, segnata da diffidenze e priva di una regia politica capace di trasformare gli scambi tecnici in una capacità anticipatoria comune. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ue vuole più intelligence, ma non ha ancora costruito la fiducia per condividerla

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