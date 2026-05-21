Giuseppe Fisicaro alla conquista del mercato internazionale | a Madrid consegue il Best CEO Awards 2026

Giuseppe Fisicaro, fondatore di una società specializzata in publishing e consulenza artistica, ha ricevuto il premio di Best CEO Awards 2026 a Madrid. La cerimonia si è svolta recentemente nella capitale spagnola, dove Fisicaro è stato riconosciuto per la sua attività nel settore. La sua azienda ha partecipato a questa iniziativa internazionale, che premia le leadership aziendali più rilevanti dell’anno. La premiazione ha visto la presenza di rappresentanti di vari paesi e settori, confermando la rilevanza dell’evento a livello globale.

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