Giuseppe Fisicaro alla conquista del mercato internazionale | a Madrid consegue il Best CEO Awards 2026
Giuseppe Fisicaro, fondatore di una società specializzata in publishing e consulenza artistica, ha ricevuto il premio di Best CEO Awards 2026 a Madrid. La cerimonia si è svolta recentemente nella capitale spagnola, dove Fisicaro è stato riconosciuto per la sua attività nel settore. La sua azienda ha partecipato a questa iniziativa internazionale, che premia le leadership aziendali più rilevanti dell’anno. La premiazione ha visto la presenza di rappresentanti di vari paesi e settori, confermando la rilevanza dell’evento a livello globale.
MADRID – Giuseppe Fisicaro, fondatore della società di publishing e consulenza artistica Digital Noises, ha ricevuto il prestigioso Best CEO Awards 2026, il riconoscimento internazionale dedicato ai CEO e ai leader d’impresa che si distinguono per visione strategica, innovazione e impatto nel panorama business globale. L’edizione 2026 si è svolta il 16 maggio 2026 presso il lussuoso Mandarin Oriental Ritz Madrid, riunendo alcuni tra i più influenti imprenditori e manager internazionali. L’obiettivo del premio è valorizzare l’eccellenza nella leadership aziendale attraverso un rigoroso processo di selezione che premia CEO capaci di guidare trasformazione, crescita e innovazione nei rispettivi settori. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
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