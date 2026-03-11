La Stazione Leopolda di Firenze ospita dal 11 marzo 2026 BuyWine, evento dedicato ai produttori di vino provenienti da tutto il mondo. Durante la manifestazione, si svolgono incontri, degustazioni e incontri commerciali tra operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere il vino toscano e favorire nuove opportunità di mercato. L’evento rappresenta un momento di confronto tra aziende e professionisti del settore enologico.

Firenze, 11 marzo 2026 – La Stazione Leopolda di Firenze si trasforma nel cuore pulsante dell'enologia globale. Ha preso il via oggi la sedicesima edizione di BuyWine Toscana, la vetrina internazionale che per due giorni metterà a confronto l’eccellenza dei filari toscani con i mercati più promettenti del pianeta. I numeri parlano chiaro: 190 produttori pronti a far degustare 1.300 etichette a 175 buyer arrivati da 47 Paesi. Un’agenda fittissima che prevede oltre 3.500 incontri d'affari mirati. Quali sono i luoghi aperti in Toscana per le Giornate Fai di Primavera 2026 Un ponte tra tradizione e mercati emergenti. Promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze e PromoFirenze, l’evento punta a consolidare un export che non è solo commercio, ma identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, il vino alla conquista del mondo: BuyWine 2026, il mercato guarda (anche) a est

