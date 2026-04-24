La Gazzetta del Sud ha ricevuto un premio internazionale per il suo nuovo design, conquistando la SND47 Creative Competition. Il riconoscimento arriva da un concorso che coinvolge partecipanti da diverse parti del mondo, sottolineando l’attenzione rivolta alla qualità visiva e alla creatività del progetto. La vittoria mette in luce l’impegno quotidiano nel rinnovare l’immagine del giornale attraverso scelte che puntano a migliorare l’aspetto estetico e funzionale della testata.

Ci sono premi che arrivano da lontano e, proprio per questo, aiutano a guardare da vicino il lavoro di ogni giorno. È il caso dell ’Award of Excellence ricevuto dal redesign di “Gazzetta del Sud” alla SND47 Creative Competition, il concorso della Society for News Design, organizzazione con sede negli Stati Uniti, che premia a livello internazionale i migliori progetti di design dell’informazione e giornalismo visivo. È orgoglioso Sergio Juan, argentino, che ha firmato la nuova veste grafica della “Gazzetta”, e parallelamente del “Giornale di Sicilia”, testate della Società Editrice Sud, che ha in Lino Morgante il presidente e l’amministratore delegato, primo fautore delle nuove vesti grafiche dei due giornali diretti da Nino Rizzo Nervo e Marco Romano.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Premio internazionale alla Gazzetta del Sud: il nuovo design conquista la SND47 Creative Competition

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