Giulio Regeni - Tutto il male del mondo | proiezione documentario alla Mediterranea
Venerdì 22 maggio alle ore 9, presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli”, si terrà una proiezione speciale del documentario "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo", prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
GIULIO REGENI - TUTTO IL MALE DEL MONDO (2026) | Trailer ufficiale del documentario
Sullo stesso argomento
Firenze, proiezione del documentario Giulio Regeni. Tutto il male del mondoFirenze, 13 maggio 2026 - Lunedì 18 maggio al Campus delle Scienze Sociali (ore 16 – via delle Pandette 9, edificio D6, aula 0.
Giulio Regeni, alla Statale di Milano il 13 aprile la proiezione del documentario “Tutto il male del mondo”Milano, 7 aprile 2026 – In occasione dei dieci anni dalla morte di Giulio Regeni parte dalla Statale di Milano il ricordo, con una proiezione...
Presso l’Aula Magna Quistelli la proiezione del documentario Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca facebook
Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, il documentario all'Università di Palermo. I genitori del ricercatore: Importante che emergesse valore libertà ricerca nel mondo #ANSA x.com
Ribaltone al Ministero della Cultura, Giuli licenzia il suo staff: alla base della rottura il caso sul documentario di Giulio Regeni reddit
Giulio Regeni: Tutto Il Male Del Mondo , cast e trama del filmScheda film Giulio Regeni: Tutto Il Male Del Mondo (2026): leggi recensione, trama, cast, guarda il trailer e scopri il rating del film diretto da Simone Manetti. superguidatv.it
Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, il documentario stasera in prima tv su SkyLeggi su Sky TG24 l'articolo Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, il documentario stasera in prima tv su Sky ... tg24.sky.it