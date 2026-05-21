Giulio Regeni - Tutto il male del mondo | proiezione documentario alla Mediterranea

Da reggiotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 22 maggio alle ore 9, presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli”, si terrà una proiezione speciale del documentario "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo", prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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GIULIO REGENI - TUTTO IL MALE DEL MONDO (2026) | Trailer ufficiale del documentario

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