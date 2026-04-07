A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, a Milano si terrà il 13 aprile una proiezione del documentario “Tutto il male del mondo” presso l’ateneo statale. L’evento è stato annunciato per ricordare la vicenda del ricercatore italiano e approfondire i temi legati alla sua morte. La proiezione si inserisce nel programma di iniziative organizzate per commemorare la ricorrenza.

Milano, 7 aprile 2026 – In occasione dei dieci anni dalla morte di Giulio Regeni parte dalla Statale di Milano il ricordo, con una proiezione speciale del documentario 'Giulio Regeni - Tutto il male del mondo' prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, finito al centro di polemiche politiche per il mancato finanziamento pubblico del film da parte del ministero della Cultura. L'evento (in programma il 13 aprile nell'aula magna dell’università) apre una serie di proiezioni in tutta Italia, è organizzato dall'ateneo milanese nell'ambito dell'iniziativa 'Le Università per Giulio Regeni', promossa dalla senatrice a vita e scienziata della Statale di Milano Elena Cattaneo, a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giulio Regeni, alla Statale di Milano il 13 aprile la proiezione del documentario “Tutto il male del mondo”

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Giulio Regeni, alla Statale di Milano il 13 aprile la proiezione del documentario Tutto il male del mondoDieci anni dalla morte del giovane ricercatore. La proiezione (dopo le polemiche sul mancato finanziamento pubblico per il film da parte del Ministero della Cultura) apre due mesi di incontri ed event ... ilgiorno.it

Parte da Milano la proiezione del docufilm su Giulio Regeni negli ateneiParte dall'Università Statale di Milano il ricordo di Giulio Regeni a dieci anni dalla sua morte. E' prevista il 13 aprile nell'aula magna dell'ateneo una proiezione speciale del documentario 'Giulio ... ansa.it

Il documentario "Giulio Regeni, tutto il male del mondo", diretto da Simone Manetti e vincitore del Nastro della Legalità 2026, è stato ritenuto dagli esperti nominati dal ministro Giuli non meritevole di ricevere alcun finanziamento pubblico. E arrivano le prime di - facebook.com facebook

Dopo le polemiche sul mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni, due dei componenti della commissione che assegna i contributi selettivi al cinema del Mic si sono dimessi. Paolo Mereghetti, il noto critico cinematografico chiamato a far parte della x.com