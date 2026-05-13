Firenze, 13 maggio 2026 - Lunedì 18 maggio al Campus delle Scienze Sociali (ore 16 – via delle Pandette 9, edificio D6, aula 0.18) si terrà una proiezione speciale del documentario “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni. Il documentario sarà accompagnato da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. L’evento è organizzato dall’Università di Firenze nell’ambito dell’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni”, promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore: 76 università, 15mila persone coinvolte per due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, proiezione del documentario Giulio Regeni. Tutto il male del mondo

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