Giulia Guida nuova segretaria generale della Sic Cgil di Napoli

Durante l’ottavo congresso della Slc Cgil Napoli, tenutosi presso l’hotel “Gli Dei” di Pozzuoli, è stata annunciata la nomina di Giulia Guida come nuova segretaria generale. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e membri della categoria, con un focus sulla definizione delle priorità per il settore. La nomina di Guida è stata comunicata ufficialmente nel corso dei lavori, con la consegna del mandato per il nuovo incarico.

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L’ottavo congresso della Slc Cgil Napoli, che si è svolto all’hotel “Gli Dei” di Pozzuoli, ha eletto all’unanimità Giulia Guida, nuova segretaria generale del sindacato dei lavoratori della comunicazione della Camera del Lavoro Metropolitana di Napoli, chiudendo il periodo di reggenza di Carlo Podda. Napoletana, Giulia Guida comincia la sua esperienza sindacale nella Slc Cgil come Rsa e poi Rsu in Telecontact, società del gruppo Tim. Nel 2005 viene eletta nella segreteria regionale del sindacato di categoria mentre nel 2008 entra nella segreteria confederale della Cgil Campania con la delega alle politiche industriali e del lavoro. Nel 2011 è eletta nella segreteria nazionale della Filt Cgil, la categoria dei trasporti, con delega al settore trasporto merci, logistica, spedizioni e agenzie marittime. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Filt Cgil, nuova guida: Maria Lisa Cavallini eletta segretaria generaleÈ Maria Lisa Cavallini la nuova segretaria generale della Filt Cgil di Ferrara, la categoria che segue i comparti dei trasporti e della logistica. Flai Cgil sceglie la sua nuova segretaria generale: è Letizia GiovanardiLetizia Giovanardi è stata eletta all’unanimità dall’assemblea generale della Flai, segretaria generale della Flai Cgil di Ferrara, la categoria che... Cgil, Giulia Guida nuova segretaria della Slc NapoliL'ottavo congresso della Slc Cgil Napoli, che si è svolto all'hotel Gli Dei di Pozzuoli, ha eletto all'unanimità Giulia Guida, nuova segretaria generale del sindacato dei lavoratori della comunicazi ... ansa.it