Giuli a Venezia pace fatta alla Biennale E un impegno su Palazzo Labia

Il ministro della Cultura si trova oggi a Venezia, intervenendo alla Biennale di Venezia, dove ha incontrato il presidente della manifestazione. La visita si inserisce in un periodo caratterizzato dalla presenza di diversi ministri nella città, in vista delle prossime elezioni. L'incontro ha portato a una riappacificazione tra il ministero e la Biennale, dopo alcune tensioni legate a una decisione recente. Contestualmente, il ministro ha annunciato un impegno riguardante il restauro di Palazzo Labia.

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