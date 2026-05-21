Giuli a Venezia pace fatta alla Biennale E un impegno su Palazzo Labia
Il ministro della Cultura si trova oggi a Venezia, intervenendo alla Biennale di Venezia, dove ha incontrato il presidente della manifestazione. La visita si inserisce in un periodo caratterizzato dalla presenza di diversi ministri nella città, in vista delle prossime elezioni. L'incontro ha portato a una riappacificazione tra il ministero e la Biennale, dopo alcune tensioni legate a una decisione recente. Contestualmente, il ministro ha annunciato un impegno riguardante il restauro di Palazzo Labia.
Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato oggi a Venezia (aggiungendosi all'ampia lista di ministri arrivati in Laguna in questa ultima settimana prima del voto) segnando un netto disgelo delle relazioni con la Biennale di Venezia e il suo presidente Pietrangelo Buttafuoco dopo la scelta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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