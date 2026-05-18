Giuli sarà alla Biennale giovedì e annuncia | Interessati a Palazzo Labia

Il ministro della Cultura sarà a Venezia giovedì 21 maggio per partecipare alla visita della Biennale, dopo aver deciso di non partecipare all'inaugurazione a causa di una decisione della Fondazione riguardo alla presenza russa. Durante la giornata, effettuerà anche un sopralluogo presso Palazzo Labia, di cui ha annunciato l'interesse. La visita si svolgerà in un momento di attenzione internazionale verso le questioni politiche e culturali legate alla manifestazione.

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Il ministro della Cultura Alessandro Giuli sarà a Venezia giovedì 21 maggio, per una visita alla Biennale - dopo l'ormai nota scelta di disertare l'inaugurazione, in polemica con la presidenza della Fondazione per la decisione di non opporsi alla presenza russa - e per un sopralluogo a Palazzo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Biennale, ripicca di Giuli: non ci saràBiennale Dal ministro un comunicato secco, punitivo, improntato alla ripicca nei confronti del presidente Buttafuoco e piegato sui diktat dell’Eu... Ministro Giuli non sarà a Venezia per l'inaugurazione della Biennale ArteIl Ministro della Cultura Alessandro Giuli non si recherà a Venezia nelle giornate di pre-apertura della 61a Esposizione d'Arte della Biennale di... Palazzo Labia e Teatro delle Vittorie in vendita, c'è l'interesse del Ministero della CulturaIl Ministero della Cultura comunica il proprio interesse per Palazzo Labia a Venezia e per il Teatro delle Vittorie a Roma, con l’obiettivo di valutare percorsi di valorizzazione culturale dei due im ... adnkronos.com Palazzo Labia, il ministro Giuli: Siamo interessati. Sopralluogo giovedìVENEZIA - Il Ministero della Cultura comunica il proprio interesse per Palazzo Labia a Venezia e per il Teatro delle Vittorie a Roma, con l'obiettivo di valutare percorsi ... ilgazzettino.it