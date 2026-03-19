Non c’è pace alla Biennale Padiglione serbo a fuoco E oggi Giuli diserta Venezia

Non c’è pace alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, con il padiglione serbo che è stato colpito da un incendio. Nel frattempo, uno degli artisti più attesi ha deciso di non partecipare all’evento di oggi, disertando la manifestazione nella città lagunare. La situazione resta tesa, mentre le autorità indagano sull’accaduto e gli organizzatori cercano di gestire le tensioni.

Non c’è pace per la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte, la Biennale di Venezia. Mentre la Laguna si prepara alla cerimonia corale di stamani per l’inaugurazione dei nuovi ingressi e della riqualificazione dei Giardini – un momento simbolico di condivisione tra maestranze, curatori e città, realizzato grazie ai fondi del Pnrr – una densa colonna di fumo nero si è alzata ieri mattina, squarciando il clima già teso che avvolge l’istituzione. Un incendio, divampato intorno alle 10, ha interessato la copertura del Padiglione della Serbia. Secondo i rilievi dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono scaturite accidentalmente durante lavori alla guaina del tetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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