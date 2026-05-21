Giudice e imputato Trump ruba all’erario per dare ai golpisti
Un giudice ha annunciato un patteggiamento di 1,7 miliardi di dollari in una causa legale che coinvolge un ex presidente degli Stati Uniti. La vicenda riguarda accuse di utilizzo improprio di fondi pubblici da parte dell’ex mandatario, che avrebbe destinato risorse dell’erario a sostegno di individui coinvolti in tentativi di sovvertire il processo democratico. La decisione è stata comunicata in un momento di grande attenzione mediatica, mentre gli Stati Uniti affrontano diverse inchieste e procedimenti legali contro figure di spicco.
America oggi La causa all’Irs si conclude con un patteggiamento da 1,7 miliardi. Per chi ha «subito torti» America oggi La causa all’Irs si conclude con un patteggiamento da 1,7 miliardi. Per chi ha «subito torti» L’annuncio del patteggiamento per 1,7 miliardi di dollari in una causa intentata dal presidente in carica è stato molto anche nel mondo post-scalpore in cui annaspano gli Stati Uniti di Donald Trump. Sì, perché la notizia data dal ministro della giustizia pro tempore, Todd Blanche, inquadra una vicenda di ladrocinio macroscopico anche per i pur notevoli standard della attuale amministrazione. L’affare inizia nel 2015 quando il... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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