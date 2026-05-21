Giudice e imputato Trump ruba all’erario per dare ai golpisti

Un giudice ha annunciato un patteggiamento di 1,7 miliardi di dollari in una causa legale che coinvolge un ex presidente degli Stati Uniti. La vicenda riguarda accuse di utilizzo improprio di fondi pubblici da parte dell’ex mandatario, che avrebbe destinato risorse dell’erario a sostegno di individui coinvolti in tentativi di sovvertire il processo democratico. La decisione è stata comunicata in un momento di grande attenzione mediatica, mentre gli Stati Uniti affrontano diverse inchieste e procedimenti legali contro figure di spicco.

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