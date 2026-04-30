Iran la guerra in diretta | oggi incontro Trump-comandanti militari USA ipotesi conquista Hormuz Putin | dare chance ai negoziati con Teheran

Oggi si tiene un incontro tra il presidente degli Stati Uniti e i comandanti militari nel contesto delle tensioni in Iran. Le discussioni riguardano possibili azioni militari, tra cui la protezione dell'uranio arricchito e una potenziale conquista di Hormuz, lo stretto strategico. Nel frattempo, il presidente russo ha espresso la volontà di favorire negoziati con Teheran, evidenziando un'apertura diplomatica. La situazione resta sotto stretta osservazione internazionale.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di USA e Israele: oggi briefing di Trump con comandanti per valutare prossime azioni militari "mirate", tra cui la messa in sicurezza dell’uranio arricchito. Prosegue il blocco dello Stretto di Hormuz. Fronte diplomatico e negoziati ancora in stallo. Von der Leyen: "conflitto costa all’Europa circa 500 milioni al giorno".🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, abbattuti due caccia Usa, un pilota disperso. Trump: Non influirà sui negoziati

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