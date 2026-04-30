Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 21:00 si gioca la partita tra Girona e Maiorca, con l'incontro che si svolge allo stadio di Montilivi. Nelle ultime settimane, la lotta per evitare la retrocessione nel campionato spagnolo si è intensificata, con molte squadre vicine alla soglia dei 40 punti e una competitività che sembra aver aumentato il livello di tensione in classifica.

Nelle ultime giornate la lotta salvezza del campionato spagnolo è diventata infuocata: la competitività si è alzata tantissimo e ora potrebbero non bastare 40 punti per salvarsi. Sono tante le squadre coinvolte in questo gruppo, due di queste sono Girona e Maiorca che si sfidano venerdì notte a Montilivi. I catalani hanno 38 punti e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Girona-Maiorca (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si apre a Montilivi

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