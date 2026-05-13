Girona-Real Sociedad giovedì 14 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Partita aperta a Montilivi?
Giovedì 14 maggio alle 20:00 si gioca a Montilivi la partita tra Girona e Real Sociedad. La sfida fa parte di un turno infrasettimanale e mette di fronte due squadre con andamenti altalenanti in questa stagione. Il match è uno degli ultimi della stagione e si presenta come un confronto aperto, con le formazioni pronte a scendere in campo. Le quote e i pronostici sono stati analizzati da diversi operatori del settore.
Turno infrasettimanale di passione per il Girona: i catalani in questa stagione sono andati sulle montagne russe. Dopo un pessimo inizio, i ragazzi di Michel hanno compiuto un grande lavoro per risollevarsi e sembravano ormai essere al sicuro. L’ultimo periodo di grande difficoltà, unito all’innalzamento del livello di competitività di tutta la zona basse della. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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