Girona-Real Sociedad giovedì 14 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Partita aperta a Montilivi?

Giovedì 14 maggio alle 20:00 si gioca a Montilivi la partita tra Girona e Real Sociedad. La sfida fa parte di un turno infrasettimanale e mette di fronte due squadre con andamenti altalenanti in questa stagione. Il match è uno degli ultimi della stagione e si presenta come un confronto aperto, con le formazioni pronte a scendere in campo. Le quote e i pronostici sono stati analizzati da diversi operatori del settore.

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