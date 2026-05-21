Giro Thomas | Ganna garanzia per il futuro E la tappa in casa
Thomas Giro, ex ciclista e attuale responsabile sportivo di Netcompany Ineos, ha parlato delle prospettive future della squadra e dei corridori di punta. Ha indicato Ganna come un elemento di sicurezza per le prossime stagioni e ha commentato la tappa in casa come un momento importante. Giro ha anche menzionato Pippo e Arensman come punti fermi del team, e ha espresso speranza che Seixas non firmi con un’altra formazione.
L’asticella è altissima, ma non per questo Geraint Thomas ha paura di provare a saltarla. "Vogliamo ritornare a essere la prima squadra al mondo", dice il gallese - che lunedì compirà 40 anni - riferendosi all’attuale Netcompany-Ineos, ex Ineos-Grenadiers, ex Sky. Da corridore, dopo essere stato un fuoriclasse in pista, è arrivato con quei colori al vertice del suo sport con il successo al Tour de France 2018, uno dei sette vinti dalla squadra tra il 2012 e il 2019 (quattro con Froome, uno con Wiggins e uno con Bernal: unica eccezionale Nibali 2014). Più i Giri d’Italia di Froome, Tao, Bernal, i due trionfi dello stesso Froome alla Vuelta. Il signor G, invece, il Giro lo ha solo sfiorato, in particolare nel 2023 quando Primoz Roglic lo batté per appena 14 secondi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronometro, attesa per GannaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13:19 Cronometro...
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna pregusta la vittoria. In gara PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.
Quando parte Filippo Ganna oggi, cronometro Giro d’Italia 2026: orario preciso, tv, streamingFilippo Ganna (Netcompany INEOS Cycling Team), è il favorito della vigilia nella cronometro individuale, con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa dopo ... oasport.it
Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Ganna domina la cronometro di Marina di Massa. Eulalio salva la maglia rosaGiornata di festa per i colori nostrani al Giro d'Italia. Filippo Ganna, grande favorito della vigilia, domina infatti la decima tappa, la ... oasport.it