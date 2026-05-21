Giro Thomas | Ganna garanzia per il futuro E la tappa in casa

Thomas Giro, ex ciclista e attuale responsabile sportivo di Netcompany Ineos, ha parlato delle prospettive future della squadra e dei corridori di punta. Ha indicato Ganna come un elemento di sicurezza per le prossime stagioni e ha commentato la tappa in casa come un momento importante. Giro ha anche menzionato Pippo e Arensman come punti fermi del team, e ha espresso speranza che Seixas non firmi con un’altra formazione.

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