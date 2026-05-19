LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna pregusta la vittoria In gara Pellizzari

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Tra i favoriti, il corridore che ha ottenuto il miglior risultato nelle ultime tappe sembra puntare alla vittoria, mentre in gara è presente anche un atleta con il pettorale numero 16. Sono stati pubblicati i numeri di partenza per la cronometro, e la classifica generale mostra i tempi aggiornati dopo ogni fase della gara. I tifosi sono attivi sui canali ufficiali per ricevere gli ultimi aggiornamenti.

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