LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna pregusta la vittoria In gara Pellizzari

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Tra i favoriti, il corridore che ha ottenuto il miglior risultato nelle ultime tappe sembra puntare alla vittoria, mentre in gara è presente anche un atleta con il pettorale numero 16. Sono stati pubblicati i numeri di partenza per la cronometro, e la classifica generale mostra i tempi aggiornati dopo ogni fase della gara. I tifosi sono attivi sui canali ufficiali per ricevere gli ultimi aggiornamenti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.06 Iniziata la cronometro di Giulio Pellizzari. Bisogna limitare i danni, sarà durissima. Firmeremmo per un distacco di 2 minuti da Vingegaard. 16.06 Al primo intermedio Damiano Caruso accusa 1’12” da Ganna. Milesi è 8° a 2’33” al terzo parziale. 16.04 Partito Storer. 16.03 Al secondo intermedio Zana paga 3’26” da Ganna. 16.01 L’americano Will Barta è ottavo al traguardo a 3’02”. 16.00 Al traguardo l’americano Sheffield è fuori dai 10: 12° a 4’14”. 16.00 Si avvicina il momento di Giulio Pellizzari: scatterà alle 16.07. 🔗 Leggi su Oasport.it

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