A Novi Ligure si svolge una tappa del Giro che presenta salite impegnative e tratti insidiosi in vista delle sfide finali. Tra le asperità del percorso, il Bric Breton si distingue come una delle salite più dure, ponendo domande sulla capacità dei ciclisti di resistere. La squadra Movistar si prepara a tentare di sganciarsi dal gruppo dei velocisti, cercando di approfittare delle pendenze per guadagnare vantaggi. La corsa si fa interessante con diversi scenari possibili, mentre i corridori affrontano le pendenze e le difficoltà del tracciato.

? Domande chiave Chi riuscirà a resistere alle pendenze del Bric Breton?. Come farà la Movistar a scardinare il gruppo dei velocisti?. Quali sprinter rischiano di rimanere tagliati fuori dalle salite centrali?. Perché i 50 chilometri finali potrebbero rovinare i piani dei favoriti?.? In Breve Percorso di 175 km tra Liguria e Piemonte con partenza alle 13.05.. Salite Colle Giovo (2,4%) e Bric Breton (5,9%) per selezionare il gruppo.. Favoriti per la volata sono Milan, Magnier, Lund Andresen, Vernon, Strong e Aular.. Copertura Rai 2 e streaming su RaiPlay, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.. La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 porterà i corridori da Imperia a Novi Ligure percorrendo 175 chilometri tra la Liguria e il Piemonte questo giovedì 21 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro, sfida a Novi Ligure: salite e insidie per i velocisti

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