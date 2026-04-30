Giro d’Italia 2026 dodicesima tappa Imperia-Novi Ligure | tornano in scena i velocisti
Il Giro d’Italia 2026 si avvicina alla sua dodicesima tappa, prevista per giovedì 21 maggio. La corsa attraverserà Liguria e Piemonte, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, lungo un percorso di circa 175 chilometri. Questa tappa si caratterizza per la presenza di tratti favorevoli ai velocisti, che potranno esprimersi al meglio in questa fase della competizione.
Giovedì 21 maggio si correrà la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Nello specifico i corridori si cimenteranno in un percorso breve, solo 175 k5 da percorrere tra la Liguria ed il Piemonte, precisamente con partenza da Imperia ed arrivo a Novi Ligure. Si tratta di una frazione particolarmente congegnale alle ruote veloci. Nella prima sezione i protagonisti attraverseranno in senso opposto, fino a Sanvona, quello della Milano-Sanremo. Successivamente si csaleranno Colle Giovo e Bric Berton, preludio della Pianura Pedana, con cui si raggiungerà Novi Ligure dopo alcuni brevi saliscendi. Gli ultimi 3 km saranno rettilinei, rigorosamente intervallati da alcune rotatorie che il gruppo seguirà senza deviazioni.🔗 Leggi su Oasport.it
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