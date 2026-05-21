Giro d’Italia 2026 Imperia-Novi Ligure | occasione per velocisti ma la volata non è scontata

Oggi si corre la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, per una distanza di 175 chilometri. La tappa si svolge in Liguria e rappresenta un’occasione per i velocisti, anche se la volata finale potrebbe essere influenzata da vari fattori lungo il percorso. La corsa attraversa zone di pianura e colline, con alcuni tratti che potrebbero creare opportunità per le squadre di attaccanti. La gara si preannuncia aperta e imprevedibile fino all’ultimo chilometro.

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