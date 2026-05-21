Giro d’Italia 2026 Imperia-Novi Ligure | occasione per velocisti ma la volata non è scontata
Oggi si corre la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, per una distanza di 175 chilometri. La tappa si svolge in Liguria e rappresenta un’occasione per i velocisti, anche se la volata finale potrebbe essere influenzata da vari fattori lungo il percorso. La corsa attraversa zone di pianura e colline, con alcuni tratti che potrebbero creare opportunità per le squadre di attaccanti. La gara si preannuncia aperta e imprevedibile fino all’ultimo chilometro.
Il Giro d’Italia 2026 resta in Liguria per la dodicesima tappa, in programma oggi, giovedì 21 maggio: 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure. Dopo l’arrivo di ieri a Chiavari, la corsa si sposta verso il Piemonte con una frazione che sembra adatta ai velocisti, ma con qualche insidia capace di complicare i piani del gruppo. La prima parte della tappa non presenta particolari difficoltà e dovrebbe favorire una gestione controllata da parte del gruppo. Il percorso cambierà volto con il Colle Giovo, GPM di terza categoria lungo 11,4 chilometri al 2,4%, seguito dal Bric Breton, salita da 5,5 chilometri al 5,9%. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
REACCIÓN: Giro De Italia 2026 Etapa 12 Imperia - Novi Ligure 175 km
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